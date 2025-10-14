Очікуємо тиск світу і на РФ: МЗС України відреагувало на звільнення заручників ХАМАСом

Міністерство закордонних справ України привітало звільнення угрупованням ХАМАС ізраїльських заручників у Секторі Газа і сподівається, що міжнародний тиск на Росію сприятиме завершенню війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України.

Відомство вітає звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС, і сподіваються на їхнє "швидке відновлення після пережитих нелюдських страждань".

У МЗС підкреслили, що Україна рішуче засуджує тероризм у будь-яких його проявах і вважає неприпустимим утримання цивільних осіб як заручників.

"Переконані, що звільнення заручників має стати першим важливим кроком у досягненні остаточних домовленостей із врегулювання близькосхідного конфлікту", - зазначили у відомстві.

Також зазначається, що Україна підтверджує свою підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру на Близькому Сході.

У МЗС відзначили ключову роль миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа в "досягненні цієї історичної угоди, а також роль усіх країн, які підтримали її втілення" та підкреслили, що "саме така дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни та відновлювати мир".

"Ми сподіваємося, що й у випадку російської війни проти України може бути застосований достатній міжнародний тиск на державу-агресора Росію задля припинення вбивств і відновлення безпеки та миру для нашої держави та всієї Європи", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.