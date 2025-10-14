Очікуємо тиск світу і на РФ: МЗС України відреагувало на звільнення заручників ХАМАСом
Міністерство закордонних справ України привітало звільнення угрупованням ХАМАС ізраїльських заручників у Секторі Газа і сподівається, що міжнародний тиск на Росію сприятиме завершенню війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України.
Відомство вітає звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання ХАМАС, і сподіваються на їхнє "швидке відновлення після пережитих нелюдських страждань".
У МЗС підкреслили, що Україна рішуче засуджує тероризм у будь-яких його проявах і вважає неприпустимим утримання цивільних осіб як заручників.
"Переконані, що звільнення заручників має стати першим важливим кроком у досягненні остаточних домовленостей із врегулювання близькосхідного конфлікту", - зазначили у відомстві.
Також зазначається, що Україна підтверджує свою підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру на Близькому Сході.
У МЗС відзначили ключову роль миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа в "досягненні цієї історичної угоди, а також роль усіх країн, які підтримали її втілення" та підкреслили, що "саме така дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни та відновлювати мир".
"Ми сподіваємося, що й у випадку російської війни проти України може бути застосований достатній міжнародний тиск на державу-агресора Росію задля припинення вбивств і відновлення безпеки та миру для нашої держави та всієї Європи", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
Завершення війни у Секторі Газа
На початку жовтня президент США Дональд Трамп представив мирний план із завершення війни у Секторі Газа. Він складається з 20 пунктів і передбачає формування "Ради миру", яку очолить американський лідер та екс-прем'єр Великої Британії Тоні Блейр.
6 жовтня в Єгипті розпочалися непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва США, Єгипту і Катару.
Згодом Ізраїль схвалив перший етап угоди, за яким передбачене припинення вогню та звільнення заручників.
Зокрема, армія Ізраїлю частково відводить війська в анклаві, а опісля сторони звільняють усіх заручників.
13 жовтня, президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.
Угруповання ХАМАС звільнило всіх 49 ізраїльських заручників, яких захопили у полон під час вторгнення 7 жовтня 2023 року, і передало труни з рештками загиблих.