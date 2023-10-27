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Очевидного наступника Путіна немає, після смерті буде конфронтація, - експерт

Москва, П'ятниця 27 жовтня 2023 18:27
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Очевидного наступника Путіна немає, після смерті буде конфронтація, - експерт Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

Наразі у Росії немає очевидного кандидата на заміну російського диктатора Володимира Путіна після його смерті. Тож буде внутрішня конфронтація.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт наголосив, що поки не бачить якогось очевидного наступника Путіна.

"Путін спеціально притягнув до себе багато невиразних, другорядних і сірих особистостей, щоб вони на його тлі виглядали ще більш нікчемними. Взяти того ж Шойгу. Колись його називали "номером 2", але він же ніякий і не може зв'язати дві фрази у щось виразне", - зазначив Коваленко.

На його думку, секретар Ради безпеки Микола Патрушев та голова Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, яких також вважають можливими наступниками, перегризуться за владу.

Тому, як додав Коваленко, після смерті Путіна у будь-якому разі буде період внутрішньої конфронтації. Але він навряд чи одразу вплине на фронт, тож не варто сподіватися на швидке завершення війни, вважає експерт.

Чутки про смерть Путіна

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що диктатор Володимир Путін буцімто помер.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вже відреагували на таку інформацію. Там закликали до стриманої реакції.

Більш детально про чутки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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