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Очевидного преемника Путина нет, после смерти будет конфронтация, - эксперт

Москва, Пятница 27 октября 2023 18:27
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Очевидного преемника Путина нет, после смерти будет конфронтация, - эксперт Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Сейчас в России нет очевидного кандидата на замену российского диктатора Владимира Путина после его смерти. Поэтому будет внутренняя конфронтация.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что пока не видит какого-то очевидного преемника Путина.

"Путин специально привлек к себе много невыразительных, второстепенных и серых личностей, чтобы они на его фоне выглядели еще более никчемными. Взять того же Шойгу. Когда-то его называли "номером 2", но он же никакой и не может связать две фразы во что-то внятное", - отметил Коваленко.

По его мнению, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, которых так же считают возможными преемниками, перегрызутся за власть.

Поэтому, как добавил Коваленко, после смерти Путина в любом случае будет период внутренней конфронтации. Но он вряд ли сразу повлияет на фронт, поэтому не стоит надеяться на быстрое завершение войны, считает эксперт.

Слухи о смерти Путина

Напомним, вчера, 26 октября, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что диктатор Владимир Путин якобы умер.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уже отреагировали на такую информацию. Там призвали к сдержанной реакции.

Более детально о слухах можете узнать в материале РБК-Украина.

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