Очередным повышением тарифов на грузовые перевозки УЗ должен заниматься АМКУ, - экономист

"Сейчас чиновники говорят об очередном 30-процентном повышении тарифов на грузовые перевозки. Причем грузовые перевозки - вполне прибыльный вид деятельности УЗ, а некоторые виды грузовых перевозок вообще сверхприбыльные. Но вопли по этому поводу звучат постоянно. Хотя Антимонопольный комитет Украины неоднократно подчеркивал непрозрачности деятельности этой компании и непрозрачную систему ее тарифообразования", - написал Кушнирук.

По его мнению, вместо постоянного повышения тарифов на перевозки, власть должна была бы провести давно назревшую реформу "Укрзализныци", что предполагает разделение ее на несколько компаний по отдельным видам деятельности, вследствие чего, услуги грузовых перевозок, которые приносят компании прибыль, были бы отделены от убыточных пассажирских.

Однако УЗ продолжает использовать свое монопольное положение и необоснованно повышать тарифы для бизнеса.

"Абсурдность ситуации еще в том, что услуги по локомотивной тяге являются монопольными. Там "Укрзализныця" может делать все что угодно, никоим образом не обеспечивая ни качество услуг, ни обоснованность тарифов на них. В то же время вагонный парк уже находится в значительной степени в частных руках, а потому неэффективная деятельность "Укрзализныци" и завышение ее тарифов приводит к постоянной потере клиентов", - подчеркнул Кушнирук.

Из-за такой политики УЗ, по словам экономиста уже потеряла 20% грузов, а государство недополучило миллиарды гривен доходов.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициирует повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и отмену внеклассных грузов. Из-за этого тарифы для перевозчиков вырастут на 30%. Против этого решения выступили эксперты и бизнес: они заявили, что ведомство не представило никаких экономических обоснований. Между тем за последние десять лет тарифы уже выросли на 195%, а перевозки в Украине сейчас являются высокорентабельными.