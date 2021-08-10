Черговим підвищенням тарифів на вантажні перевезення УЗ має займатися АМКУ, - економіст

"Зараз урядовці кажуть про чергове 30-відсоткове підвищення тарифів на вантажні перевезення. Причому, вантажні перевезення - цілком прибутковий вид діяльності УЗ, а деякі види вантажних перевезень взагалі надприбуткові. Але репетування з цього приводу лунають постійно. Хоча Антимонопольний комітет України неодноразово наголошував на непрозорості діяльності цієї компанії та непрозору систему її тарифоутворення", - написав Кушнірук.

На його думку, замість постійного підвищення тарифів на перевезення, влада мала б провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", що передбачає розділення її на кілька компаній за окремими видами діяльності, внаслідок чого, послуги з вантажних перевезень, які приносять компанії прибутки, були б відділені від збиткових пасажирських.

Проте УЗ продовжує використовувати своє монопольне становище і необгрунтовано підвищувати тарифи для бізнесу.

"Абсурдність ситуації ще у тому, що послуги з локомотивної тяги є монопольними. Там "Укрзалізниця" може робити все що завгодно, жодним чином не забезпечуючи ні якість своїх послуг, ні обґрунтованість тарифів на них. Водночас вагонний парк вже знаходиться значною мірою у приватних руках, а тому неефективна діяльність "Укрзалізниці" та завищення її тарифів призводить до постійної втрати клієнтів", - наголосив Кушнірук.

Через таку політику УЗ, за словами економіста вже втратила 20% вантажів, а держава недоотримала мільярди гривень доходів.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціює підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення та скасування позакласних вантажів. Через це тарифи для перевізників виростуть на 30%. Проти цього рішення виступили експерти та бізнес: вони заявили, що відомство не представило жодних економічних обгрунтувань. Тим часом за останні десять років тарифи вже зросли на 195%, а перевезення в Україні наразі є високорентабельними.