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Очередные обыски в транспортном департаменте - продолжение системного давления на городскую власть, - КГГА

Автор: Наталия Гурковская

Системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях города направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

По информации КГГА, в понедельник, 16 августа, очередные обыски проводятся в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев". Также обыски проводятся в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р. Днепр.

"Все это направлено на создание негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов", - подчеркнули в КГГА.

Как сообщают в КГГА, документы по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в. Киеве" ранее неоднократно изымались и проверялись представителями правоохранительных органов. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" всегда способствуют правоохранительным органам и каждый раз предоставляют все необходимые документы.

Однако многочисленные обыски парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, подчеркивают в КГГА. В столичной мэрии считают происходящее политической акцией и системным давлением.

По данным сайта КГГА, обыски в Департаменте транспорта, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и в подрядных организациях проводили сотрудники Подольского окружной прокуратуры города Киева совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, ранее лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях КГГА подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть. Он отметил, что главная причина массовых обысков - самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний власти.

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КГГА