Очередные "добровольцы". В России сотрудников РЖД будут отправлять на фронт

В России планируют отправить на войну против Украины около 10 тысяч сотрудников компании "Российские железные дороги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Государственные компании РФ оповестили о новых нормах подбора "добровольцев" на войну. Так компания "РЖД" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тысяч новых кандидатов на краткосрочный контракт", - докладывают в Генштабе.

При этом там отметили, что российские военные усилили административно-полицейский режим в населенных пунктах, которые расположены на берегу Днепра, и охрану береговой линии во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.