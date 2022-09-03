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Чергові "добровольці". У Росії співробітників "РЖД" відправлятимуть на фронт

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Росія, Субота 03 вересня 2022 19:11
Чергові "добровольці". У Росії співробітників "РЖД" відправлятимуть на фронт Фото: у Росії співробітників "РЖД" відправлятимуть на фронт (facebook.com/rzd.official)
Автор: Іван Носальський

У Росії планують відправити на війну проти України близько 10 тисяч співробітників компанії "Российские железные дороги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Державні компанії РФ сповістили про нові норми підбору "добровольців" на війну. Так компанія "РЖД" отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тисяч нових кандидатів на короткостроковий контракт", - доповідають в Генштабі.

При цьому там зазначили, що російські військові посилили адміністративно-поліцейський режим у населених пунктах, які розташовані на березі Дніпра, та охорону берегової лінії в тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ГУР, Росія терпить невдачі в проведенні прихованої мобілізації і набирає більше найманців приватних військових компанії.

Також ми писали, що російські окупанти збираються перекинути до Криму строковиків і так званих "добровольців" з Московської та Ленінградської областей.

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