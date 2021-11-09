Очередной сбой. Общественный транспорт в Киеве курсирует с опозданием: на каких маршрутах

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы курсируют с опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".
Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская площадь - проспект Шухевича - проспект Степана Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.
Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Затруднено движение транспорта на бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, Северном мосту, проспекте Степана Бандеры.
Также пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Жилянская, бульваре Леси Украинки.