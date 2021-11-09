UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Очередной сбой. Общественный транспорт в Киеве курсирует с опозданием: на каких маршрутах

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы курсируют с опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".

Сбой в работе транспорта

Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская площадь - проспект Шухевича - проспект Степана Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Пробки в Киеве

Затруднено движение транспорта на бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, Северном мосту, проспекте Степана Бандеры.

Также пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Жилянская, бульваре Леси Украинки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев