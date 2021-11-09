Черговий збій. Громадський транспорт в Києві курсує із запізненням: на яких маршрутах

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Тролейбуси та автобуси курсують з запізненням.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".
Затримується рух автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к Керченська площа - проспект Шухевича - проспект Степана Бандери з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.
Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
Ускладнено рух транспорту на бульварі Перова, проспекті Романа Шухевича, Броварському проспекті, Північному мосту, проспекті Степана Бандери.
Також затори утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Жилянська, бульварі Лесі Українки.