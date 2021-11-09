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Черговий збій. Громадський транспорт в Києві курсує із запізненням: на яких маршрутах

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Тролейбуси та автобуси курсують з запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".

Збій у роботі транспорту

Затримується рух автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к Керченська площа - проспект Шухевича - проспект Степана Бандери з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Затори в Києві

Ускладнено рух транспорту на бульварі Перова, проспекті Романа Шухевича, Броварському проспекті, Північному мосту, проспекті Степана Бандери.

Також затори утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Жилянська, бульварі Лесі Українки.

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Київ