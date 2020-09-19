Очередной марш и задержания: что сегодня происходит в Беларуси

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Беларуси 42-день подряд проходят акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко, которого обвиняют в фальсификации президентских выборов. Что происходит в Беларуси сегодня, читайте в материале РБК-Украина.

Названа предварительное количество задержанных

По словам официального представителя милиции Минска Натальи Ганусевич, силовики задержали более 10 человек за якобы участие в несанкционированных акциях протеста.

В то же время правозащитники из организации "Весна" сообщают о задержании около 160 участников сегодняшней акции протеста в Минске.

Минская милиция подтвердила задержания митингующих

Минская милиция в комментарии российским СМИ подтвердила задержания протестующих сегодня. Задержанных доставили в отделения милиции для дальнейшего разбирательства. Их ставят в очередь перед автозаками.

Момент задержаний у «Айсберга».



Также подробную версию сегодняшних событий можно читать у нас нас сайте по ссылке:https://t.co/j0XMyXrvxU pic.twitter.com/L7jPwsXBWM — Onliner (@OnlinerBY) September 19, 2020

Протестующие в Минске спрятались от силовиков

Часть протестующих, которых окружили силовики возле ТЦ "Айсберг", спряталась в салоне красоты PINK. На улице продолжают караулить ОМОНовцы.

Протестующие возле «Айсберга» женщины смогли спрятаться от задержания в студии маникюра PINK. Сквозь окна видно, что снаружи стоят сотрудники ОМОНа. pic.twitter.com/D9dET56ZbD — TUT.BY (@tutby) September 19, 2020

Багинскую отпустили

Ранее задержанную активистку Нину Багинскую отпустили. Очевидцы опубликовали фото с ней. Известно, что силовики выпустили ее из автозака возле Советского РУВД.

Вблизи ТЦ "Айсберг" начались задержания

Силовики окружили колонну протестующих вблизи торгового центра "Айсберг" в Минске.

После этого люди в масках начали выхватывать митингующих из толпы и тащить их в автозаки. Среди задержанных известная белорусская активистка Нина Багинская.

Минск. На марше женщин задержали Нину Багинскую. pic.twitter.com/KWxrV3SI2u — TUT.BY (@tutby) September 19, 2020

В Минске проходит женский марш

В столице Беларуси сегодня проходит очередной женский марш с требованием проведения новых президентских выборов, наказания всех причастных к убийствам и пыткам протестующих, а также освобождения всех политических заключенных.

Тысячи протестующих, преимущественно женщин, колонной идут по улицам Минска, скандируя лозунги против действующего президента.