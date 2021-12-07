Очередной фейковый обменник: во Львове у местного жителя украли 19 тысяч долларов

В центре Львова киевлянка вместе с сообщниками обустроила фиктивный пункт обмена валют с таблицей с курсом валют, аппаратом для перечисления денег и фальшивыми деньгами. "На крючок" попался львовянин, который отдал мошеннице 19 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
"29 ноября в полицию поступило сообщение от львовянина о том, что в одном из обменных пунктов Львова, на улице Под Дубом, кассирша взяла у него деньги для обмена и скрылась вместе с ними", - говорится в сообщении.
На место происшествия работали оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовской области, а также следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции Львовского районного управления полиции №1. Как установили правоохранители, потерпевший передал для обмена средства на сумму 19 тысяч долларов. Кассирша взяла деньги и вышла с ними через задний выход.
В ведомстве также отметили, что мошенница использовала парик черного цвета и поддельные документы. Для поиска потенциальных жертв женщина подавала онлайн-объявление об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.
Как стало известно, после совершения преступления подозреваемая уехала в Киев, где и была задержана правоохранителями.
Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, 23 ноября столичные правоохранители задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют. Выручка за "обменные операции" составила 29 тысяч долларов.
Ранее мошенник в Киеве обманул доверчивого жителя столицы на около 1,9 миллиона гривен. Аферист в поддельном обменном пункте завладел средствами мужчины в размере 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов США.