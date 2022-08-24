"Очередное проявление беспомощности". Подоляк отреагировал на обстрелы в День Независимости
У Зеленского отреагировали на массированные обстрелы Украины в День Независимости и назвали это очередным проявлением беспомощности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Подоляк заявил, что массированные обстрелы в День Независимости являются проявлением террористической сути россиян после шести месяцев позора и поражений.
"Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев - абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном жесте доброй воли", - заявил Подоляк.
В течение всего дня россияне обстреливали Днепропетровскую и Хмельницкую области, Николаев и Харьков.
Напомним, что ранее Подоляк отреагировал на поздравление Лукашенко и пожелания "мирного неба".
Также в течение дня россияне наносили ракетные удары по территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 15 погибших на железнодорожной станции поселка Чаплино.
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