"Очередное проявление беспомощности". Подоляк отреагировал на обстрелы в День Независимости

У Зеленского отреагировали на массированные обстрелы Украины в День Независимости и назвали это очередным проявлением беспомощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк заявил, что массированные обстрелы в День Независимости являются проявлением террористической сути россиян после шести месяцев позора и поражений. "Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев - абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном жесте доброй воли", - заявил Подоляк. В течение всего дня россияне обстреливали Днепропетровскую и Хмельницкую области, Николаев и Харьков.