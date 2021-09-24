Очередная провокация. Российские самолеты залетели в район зенитных учений ВСУ

Российская Федерация совершила очередную провокацию во время военных учений Вооруженных сил Украины. Российские самолеты залетели в зону проведения боевых стрельб украинских зенитчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Российские самолеты-разведчики Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства в акватории Черного моря. Самолеты неоднократно залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.
"Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты. Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности собственных военных летчиков", - заявили в командовании.