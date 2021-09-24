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Чергова провокація. Російські літаки залетіли у район зенітних навчань ЗСУ

Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація вчинила чергову провокацію під час військових навчань Збройних сил України. Російські літаки залетіли у зону проведення бойових стрільб українських зенітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські літаки-розвідники Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря. Літаки неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - заявили у командуванні.

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Збройні сили УкраїниВійськові навчанняРосійська Федерація