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Очередная попытка прорыва границы. Польских пограничников забросали камнями

Автор: Анастасия Рокитна

Польских пограничников на границе с Беларусью забросали камнями. Произошла очередная попытка прорыва границы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF4.

Четверо людей с белорусской стороны пытались попасть на территорию Республики Польша.

"В то время, однако, два человека в штатском - но в кепках с маркировкой, напоминали маркировки белорусских служб - ножницами разрезали забор. Тогда в польские патрули начали бросать камни и ветки", - рассказала пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.

Четырех мужчин после пересечения границы задержали. Ни один из них не ходатайствовал о международной помощи, их сопроводили обратно к линии границы.

Как отмечается, позже в тот же день польские пограничники заметили белорусских солдат, которые перерезали ограждение, а неподалеку была группа мигрантов, которые пошли прочь, когда увидели польский патруль.

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