Очереди на западной границе: пропуска ждут около 300 автомобилей

Фото: очередь грузовиков (РБК-Украина)

Вечером 11 октября на западной границе Украины наблюдаются очереди из транспортных средств. Около 300 автомобилей стоят в очередях на границе с Венгрией и Польшей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы на странице в Facebook.

По данным пограничников, на границе с Польшей очереди наблюдаются на пунктах пропуска "Грушев", "Шегини" и "Краковец", где ожидают на пропуск 25, 60 и 30 автомобилей соответственно.

Сложная ситуация также фиксируется на украинско-венгерской границе. По меньшей мере 140 автомобилей ждут на пересечение границы в пункте пропуска "Лужанка" и еще 30 стоят в очереди на ПП "Тиса".

Напомним, сегодня днем очереди транспортных средств наблюдались лишь на границе с Венгрией. На пункте пропуска "Лужанка" пропуска через границу ждали 160 автомобилей.

Как писало РБК-Украина, пограничники предупреждали о замедлении пропуска через ПП "Ягодин-Дорогуск" до 20 ноября из-за ремонтных работ.