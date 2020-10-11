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Черги на західному кордоні: на пропуск чекають близько 300 автомобілів

Україна, Неділя 11 жовтня 2020 19:50
Черги на західному кордоні: на пропуск чекають близько 300 автомобілів
Фото: черга вантажівок (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 11 жовтня на західному кордоні України спостерігаються черги з транспортних засобів. Близько 300 автомобілів стоять у чергах на кордоні з Угорщиною та Польщею.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби на сторінці у Facebook.

За даними прикордонників, на кордоні з Польщею черги спостерігаються на пунктах пропуску "Грушів", "Шегині" та "Краковець", де очікують на пропуск 25, 60 та 30 автомобілів відповідно.

Складна ситуація також фіксується на українсько-угорському кордоні. Щонайменше 140 автомобілів чекає на перетин кордону у пункті пропуску "Лужанка" та ще 30 стоять у черзі на ПП "Тиса".

Нагадаємо, сьогодні вдень черги транспортних засобів спостерігалися лише на кордоні з Угорщиною. На пункті пропуску "Лужанка" на пропуск через кордон чекали 160 автомобілів.

Як писало РБК-Україна, прикордонники попереджали про уповільнення пропуску через ПП "Ягодин-Дорогуськ" до 20 листопада через ремонтні роботи.

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