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Очереди уменьшатся. На границе с Польшей для пустых грузовиков открыли еще один пункт

Фото: пустые грузовики могут выехать в Польшу через пункт "Устилуг" (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Польша договорились открыть для пустых грузовиков еще один пункт пропуска на границе. Водители смогут выехать через пункт "Устилуг-Зосин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Соответствующие договоренности достигли руководители пограничных служб обеих стран. Открытие дополнительно пункта пропуска позволит уменьшить очереди грузовиков на выезд из Украины.

Водителям пустых грузовых авто советуют ехать в "Устилуг". При этом движение легковушек, автобусов и транспортных средств весом до 7,5 тонн через этот пункт пропуска не будет меняться.

Стоит отметить, что на границе с Польшей образовались рекордные очереди грузовых автомобилей. Несколько дней назад очередь возле Ягодина достигала более 50 километров. Причиной этого является низкая пропускная способность польской таможни.

Напомним, ранее пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей закрывали из-за ремонтных работ.

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Государственная пограничная службаПольша