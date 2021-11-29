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"Очень высокий": в ВОЗ оценили риск распространения штамма "Омикрон" на глобальном уровне

Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне. Эксперты называют его "очень высоким".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг специальной сессии ВОЗ.

В частности, в Организации не исключают серьезных последствий в случае крупной вспышки коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом.

"Вероятность потенциального дальнейшего распространения "Омикрона" на глобальном уровне высока. Общий риск, связанный с новым вариантом "Омикрон", что вызывает озабоченность, считается очень высоким", - говорится в заявлении.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" более опасен для тех, кто уже перенес COVID-19.

Добавим, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ревакцинация является единственной надежной защитой от штамма "Омикрон".

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