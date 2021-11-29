"Очень высокий": в ВОЗ оценили риск распространения штамма "Омикрон" на глобальном уровне

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне. Эксперты называют его "очень высоким".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг специальной сессии ВОЗ.
В частности, в Организации не исключают серьезных последствий в случае крупной вспышки коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом.
"Вероятность потенциального дальнейшего распространения "Омикрона" на глобальном уровне высока. Общий риск, связанный с новым вариантом "Омикрон", что вызывает озабоченность, считается очень высоким", - говорится в заявлении.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" более опасен для тех, кто уже перенес COVID-19.
Добавим, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ревакцинация является единственной надежной защитой от штамма "Омикрон".