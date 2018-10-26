"Очень скучает без своего попугая, котов и собаки": стало известно о последних днях Караченцова

Николай Караченцов (фото: karachencov.sitecity.ru)

Легендарный актер не дожил до своего дня рождения всего один день

26 октября появилась информация о смерти актера Николая Караченцова.

Последние дни Караченцов провел в больнице. Именно там, на больничной койке, 27 октября артист должен был встретить 74-й день рождения.

Отметим, что за несколько дней до смерти Караченцова его жена Людмила Поргина говорила о ближайших планах и здоровье актера.

"О выписке пока речь не идет. Никак не можем вылечить воспаления легких из-за онкологии. К тому же температура и давление высокое. Плюс еще дышать тяжело. Легкие и так за много лет прокуренные, а тут еще и воспаление", - говорила она в интервью "Комсомольской правде".

Николай Караченцов (фото: facebook com/vfplotnikov)

Поргина в последние дни жила вместе с актером в больнице.

Она говорит, что если бы у актера было только онкологическое заболевание - без инвалидности первой группы, вставленных металлических ключиц и переломанных ребер - то врачам было бы гораздо проще.

"Организм изношен, а тут еще новые болячки прибавились", - рассказала женщина.

По ее словам, Николай Караченцов до последнего не опускал руки, радовался каждому дню, просил читать ему стихи Александра Пушкина - они поднимали ему настроение.

А вот прогулки актеру врачи не разрешали из-за температуры. Можно было только открывать окна в палате.

"Не знаю, сколько еще пробудем в больнице, может, месяц, может, и меньше. Как только Коля поправится, сразу поедем на дачу. Он очень скучает без своего попугая, котов и собаки", - говорила в интервью Поргина.

Николай Караченцов (фото: УНИАН)

Николай Караченцов сыграл в таких фильмах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Дамы приглашают кавалеров", "Приключения Электроника", "Белые росы", "Юнона и Авось", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов" и многих других.

Напомним, что в начале октября Караченцов был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

Ранее сообщалось, что Николай Караченцов появился на публике, несмотря на тяжелую болезнь.