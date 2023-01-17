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В Очакові Миколаївської області чути вибухи

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Миколаївська область, Вівторок 17 січня 2023 21:42
В Очакові Миколаївської області чути вибухи Фото: вибухи чули місцеві жителі Очакова (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти знову обстрілюють Очаків Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Миколаїв".

Про вибухи повідомляють місцеві жителі.

Інформації про місце влучання і наслідки поки що немає.

Оновлено 21:57

За інформацією начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, в Очакові фіксують сильні обстріли. Окупанти вдарили по місту з РСЗВ.

"Місцеві жителі - будьте в укритті. Пошкодження і постраждалих встановлюємо", - зазначив Шайхет.

РБК-Україна повідомляло, що у понеділок, 16 січня, пізно ввечері, російські окупанти вдарили артилерією по населеному пункту Очаківської громади. Є загиблий.

Крім того, ми писали, що в Очакові внаслідок вибухів 9 січня помер 3-річний хлопчик - у нього не витримало серце.

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