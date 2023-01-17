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В Очакове Николаевской области слышны взрывы

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Николаевская область, Вторник 17 января 2023 21:42
В Очакове Николаевской области слышны взрывы Фото: взрывы слышали местные жители Очакова (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты снова обстреливают Очаков Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Миколаїв".

О взрывах сообщают местные жители.

Информации о месте попадания и последствиях пока нет.

Обновлено 21:57

По информации начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета, в Очакове фиксируют сильные обстрелы. Оккупанты ударили по городу из РСЗО.

"Местные жители - будьте в укрытии. Повреждения и пострадавших устанавливаем", - отметил Шайхет.

РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 16 января, поздно вечером, российские оккупанты ударили артиллерией по населенному пункту Очаковской общины. Есть погибший.

Кроме того, мы писали, что в Очакове в результате взрывов 9 января скончался 3-летний мальчик - у него не выдержало сердце.

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