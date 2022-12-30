OCCRP визнав Пригожина "людиною року" у номінації "організована злочинність та корупція"

Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визнав російського олігарха та засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина "людиною року - 2022" у номінації "організована злочинність та корупція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт OCCRP .

У релізі зазначається, що Пригожин цього року "став живим символом найжахливіших явищ Росії".

"Брудні гроші, первісне насильство, цинізм і безкарність навіть перед обличчям російського закону - всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті. Саме тому - поки його найманці сіють смерть в черговому українському місті - експертне журі OCCRP присудило Пригожину звання "корупціонер -2022"", - пояснюють у Центрі.

Такий сумнівний символічний титул OCCRP надає щорічно з 2012-го. Нагадаємо, що у 2014 році, після початку військової агресії проти України та окупації частини територій нашої країни, переможцем у номінації став президент РФ Володимир Путін. А минулого року перше місце дісталося самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Кандидатів висувають читачі, журналісти та редактори OCCRP та партнерських організацій, а також члени журі.

ПВК Вагнера (або "Група Вагнера") є російською приватною військовою кампанією.

"Цю воєнізовану організацію, яку підтримують Збройні сили РФ, було створено після російського вторгнення в Україну 2014 року. Її бійці брали участь в окупації Криму та кровопролитних битвах на сході країни. Точно невідомо, яку роль Пригожин зіграв у формуванні угруповання.За однією версією, його залучили як покровителя і спонсора "Вагнера" військові командири, натомість надавши йому вигідні контракти в оборонній сфері. За іншою - її висловив сам Пригожин після того, як роками заперечував причетність до ПВК, - він її й заснував", - йдеться у матеріалі.