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OCCRP признал Пригожина "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция"

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Пятница 30 декабря 2022 03:49
OCCRP признал Пригожина "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция" Фото: Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал российского олигарха и основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "человеком года - 2022" в номинации "организованная преступность и коррупция".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт OCCRP.

В релизе отмечается, что Пригожин в этом году "стал живым символом самых ужасных явлений России".

"Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона - все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре. Именно поэтому - пока его наемники сеют смерть в очередном украинском городе - экспертное жюри OCCRP присудило Пригожину звание "коррупционер года - 2022"", - объясняют в Центре.

Такой сомнительный символический титул OCCRP присуждает ежегодно с 2012-го. Напомним, что в 2014 году, после начала военной агрессии против Украины и оккупации части территорий нашей страны, победителем в номинации стал президент РФ Владимир Путин. А в прошлом году первое место досталось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Кандидатов выдвигают читатели, журналисты и редакторы OCCRP и партнерских организаций, а также члены жюри.

ЧВК Вагнера (или "Группа Вагнера") является российской частной военной кампанией.

"Эта военизированная организация, которую поддерживают Вооруженные силы РФ, была создана после российского вторжения в Украину 2014 года. Ее бойцы участвовали в оккупации Крыма и кровопролитных сражениях на востоке страны. Точно неизвестно, какую роль Пригожин сыграл в формировании группировки. По одной версии, его привлекли в качестве покровителя и спонсора "Вагнера" военные командиры, взамен предоставив ему выгодные контракты в оборонной сфере. По другой - ее высказал сам Пригожин после того, как годами отрицал причастность к ЧВК, - он ее и основал", - говорится в материале.

Ранее американское издание The Hill указывало, что по оценкам Белого дома, в настоящее время в Украине воюют 50 тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных из российских тюрем.

РБК-Украина писало, какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине.

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