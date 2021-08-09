Обзор букмекерских контор Украины от BookmakerBets

Развитие беттинга не стоит на месте, и важно оставаться в курсе всех изменений на отечественном рынке ставок – особенно теперь, когда в стране началась полноценная легализация сферы. Составляя обзор букмекерских контор Украины, информационный портал BookmakerBets ориентируется на уникальные характеристики компаний. Выясним, как лучшие букмекеры мира попадают в топ.

Все о букмекерских конторах: чем полезен BookmakerBets

Обзорник предоставляет полную и достоверную информацию об известных брендах, работающих на украинском рынке. Все букмекерские конторы Украины попадают в ТОП по разным критериям. Например, читатели смогут найти в меню список БК с лицензией в Украине, площадки с лучшими бонусами или с самыми высокими коэффициентами.

Как пишется обзор букмекерских контор

Прежде всего команда обращает внимание на наличие лицензии – как национальной, так и зарубежных. Также большую роль играют наличие украинской версии интерфейса, котировки и линия, доступные бонусы, возможность совершать оплату в гривнах через карты банков Украины (например Приватбанк и Monobank) и др.

Обзоры букмекерских контор от BookmakerBets дают читателям шанс выбрать сайт, который соответствует их ожиданиям, а также избежать регистрации в ненадёжных компаниях.

Приложения и мобильные версии БК

У бетторов уже давно есть возможность делать ставки на спорт в лучших букмекерских конторах при помощи смартфонов. Мы оцениваем работу сайта на портативных устройствах, а также функциональность приложений для Android и iOS.

Бонусы БК

Ни один обзор букмекеров на BookmakerBets не обходится без анализа бонусной политики. Как правило, в список наиболее популярных предложений на сайте букмекера попадают:

бонусы за регистрацию и депозиты;

программы лояльности;

персональные подарки (например, в честь дня рождения);

временные акции, турниры и розыгрыши призов.

Информационные статьи для бетторов

Помимо обзоров и рейтингов, читатели BookmakersBet найдут на портале инфостраницы с полезными статьями. В них есть необходимые сведения о лучших букмекерских конторах мира: инструкции по регистрации и верификации, информация о том, как активировать и отыгрывать бонусы, оформлять ставки и выводить выигрыши.

Каталог букмекерских контор от BookmakerBets

Чтобы упростить поиск надёжных площадок для оформления ставок в Интернете, мы составили собственный рейтинг. В пятёрку вошли лучшие букмекерские конторы Европы, которые работают на украинском рынке и пользуются доверием у постоянных клиентов.

Прежде чем зарегистрироваться на сайте оператора, рекомендуем внимательно прочитать обзор БК и отзывы других игроков на нашем ресурсе и понять, на какие критерии стоит обращать внимание при выборе спортивного букмекера.

Parimatch

Открывает пятёрку лидеров компания, которая стала первой лицензированной конторой в Украине. Сайт переведён на украинский и обладает высокой производительностью. В линии БК доступно 20 видов спорта, а коэффициенты рассчитываются по марже 4-5%. Счёт в Париматч можно пополнить гривнами или иностранными валютами по курсу Приватбанка. При выводе выигрышей придётся пройти верификацию.

Leon

На второе место в топ букмекерских контор мира попал бренд Леонбет, который принимает онлайн-ставки в Украине с 2007 года. Открыть счёт на сайте можно в гривнах. Заключать пари в БК выгодно благодаря высоким коэффициентам на футбол, теннис и хоккей с маржой от 1,5%. Компания разработала шикарную бонусную программу, в арсенал которой входят награды за депозит, очки лояльности и розыгрыши призов.

Mostbet

Компания работает с 2009 года. Интерфейс площадки переведён на украинский. Линия БК включает 22 вида спорта в пpeмaтчe и лaйвe, а минимальный размер пари составляет 4 гривны. Коэффициенты в БК выгодные – иногда достигают 1,96-1,96 на равнозначные исходы. Система бонусов удовлетворит запросы и новых, и постоянных клиентов.

Vbet

На четвертом месте в списке лучших букмекерских контор в мире расположился бренд родом из Армении. Сайт адаптирован под наш регион: в перечне языков доступен украинский, открыть счёт позволяют в гривнах. Букмекер привлекает богатым выбором событий в 50 категориях и неплохими котировками. Бетторы высоко оценивают систему бонусов и удобство мобильных приложений.

UAbet

Пятое место в рейтинге топовых букмекерских контор мира заняла украинская компания. Она заинтересует стильным дизайном, выгодными котировками на престижные события с маржой 3-5% и широкой линией из 40 дисциплин. Площадка ориентирована на внутренний рынок и не принимает иностранные валюты – только гривны. При этом вариантов пополнения баланса здесь немного: доступны переводы через банковские карты и приложение Приват24.

Выводы

Многие лучшие букмекерские конторы мира предлагают богатую коллекцию функциональных возможностей, выгодные котировки, широкую роспись и приятные бонусы. Компании вынуждены постоянно улучшать качество своих услуг, чтобы выдержать конкуренцию на рынке. Окончательное решение игрок должен принять сам, ориентируясь на собственные предпочтения.