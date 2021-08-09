Огляд букмекерських контор України від BookmakerBets

Розвиток беттінгу не стоїть на місці, і важливо залишатися в курсі всіх змін на вітчизняному ринку ставок – особливо тепер, коли в країні почалася повноцінна легалізація сфери. Складаючи огляд букмекерських контор України, інформаційний портал BookmakerBets орієнтується на унікальні характеристики компаній. З'ясуємо, як кращі букмекери світу потрапляють в топ.

Все про букмекерські контори: чим корисний BookmakerBets

Оглядач надає повну та достовірну інформацію про всі відомі бренди, які працюють на українському ринку. Всі букмекерські контори України потрапляють в ТОП за різними критеріями. Наприклад, читачі зможуть знайти в меню список БК з ліцензією в Україні, платформи з кращими бонусами або з найвищими коефіцієнтами.

Як пишеться огляд букмекерських контор

Перш за все команда звертає увагу на наявність ліцензії – як національної, так і зарубіжних. Також велику роль відіграють наявність української версії інтерфейсу, котирування і лінія, доступні бонуси, можливість здійснювати оплату в гривнях через карти банків України (наприклад Приватбанк і Monobank) і ін.

Огляди букмекерських контор від BookmakerBets дають читачам шанс вибрати сайт, який відповідає їхнім очікуванням, а також уникнути реєстрації в ненадійних компаніях.

Додатки та мобільні версії БК

У бетторів вже давно є можливість робити ставки на спорт в кращих букмекерських конторах за допомогою смартфонів. Складаючи огляд БК, ми оцінюємо роботу сайту на портативних пристроях і функціональність додатків для Android і iOS.

Бонуси БК

Жоден огляд букмекерів на BookmakerBets не обходиться без аналізу бонусної політики. Як правило, в список найбільш популярних пропозицій на сайті букмекера потрапляють:

бонуси за реєстрацію та депозити;

програми лояльності;

персональні подарунки (наприклад, в честь дня народження);

тимчасові акції, турніри та розіграші призів.

Інформаційні статті для бетторів

Крім оглядів і рейтингів, читачі BookmakersBet знайдуть на порталі інфосторінки з корисними статтями. У них є всі необхідні відомості про кращі букмекерські контори світу: інструкції по реєстрації та верифікації, інформація про те, як активувати і відігравати бонуси, оформляти ставки і виводити виграші.

Каталог букмекерських контор від BookmakerBets

Щоб спростити пошук надійних операторів для оформлення ставок в Інтернеті, ми склали власний рейтинг. У п'ятірку увійшли кращі букмекерські контори Європи, які працюють на українському ринку і користуються довірою у постійних клієнтів.

Перш ніж зареєструватися на сайті оператора, рекомендуємо уважно прочитати огляд БК та відгуки інших гравців на нашому ресурсі.

Parimatch

Відкриває п'ятірку лідерів компанія, яка стала першою ліцензованої конторою в Україні. Сайт перекладено українською і має високу продуктивність. У лінії БК є 20 видів спорту, а коєфіцієнти розраховуються по маржі 4-5%. Рахунок в Паріматч можна поповнити гривнями або іноземними валютами за курсом Приватбанку. При виведенні виграшів доведеться пройти верифікацію.

Leon

На друге місце в топ букмекерських контор світу потрапив бренд Леонбет, який приймає онлайн-ставки в Україні з 2007 року. Ставити в БК вигідно завдяки високим коефіцієнтам на футбол, теніс і хокей з маржею від 1,5%. Компанія розробила шикарну бонусну програму, в арсенал якої входять нагороди за депозит, програми лояльності та розіграші призів.

Mostbet

Компанія працює з 2009 року. Інтерфейс платформи перекладено українською, а відкрити рахунок можна в гривнях. Лінія БК включає 22 види спорту в пpeмaтч і лaйв, а мінімальний розмір парі становить 4 гривні. Коєфіцієнти в БК вигідні – іноді досягають 1,96-1,96 на рівнозначні результати. Система бонусів задовольнить запити і нових, і постійних клієнтів.

Vbet

На четвертому місці в списку кращих букмекерських контор в світі розташувався бренд родом з Вірменії. Сайт адаптований під наш регіон: в переліку мов доступна українська, відкрити рахунок дозволяють в гривнях. Букмекер привертає увагу багатим вибором подій в 50 категоріях і непоганими котируваннями. Беттори високо оцінюють систему бонусів та зручність мобільних додатків.

UAbet

П'яте місце в рейтингу топових букмекерських контор світу зайняла українська компанія. Вона зацікавить стильним дизайном, вигідними котируваннями на престижні події з маржею 3-5% і широкою лінією з 40 дисциплін. Платформа орієнтована на внутрішній ринок і не приймає іноземні валюти - тільки гривні. При цьому варіантів поповнення балансу тут небагато: доступні переклади через банківські карти і додаток Приват24.

Висновки

Багато кращих букмекерських контор світу пропонують багату колекцію функціональних можливостей, вигідні котирування, широку розпис і приємні бонуси. Компанії змушені постійно покращувати якість своїх послуг, щоб витримати конкуренцію на ринку. Однак через це ускладнюється пошук надійної платформи для ставок. Остаточне рішення гравець повинен прийняти сам, орієнтуючись на власні переваги.