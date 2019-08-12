Прокуратура открыла дело из-за ремонта моста в Днепре

Фото: мост в Днепре (wikipedia.org)

Образцы бетона моста направлены для экспертного исследования

Прокуратура Днепропетровской области расследует возможное присвоение государственных средств во время ремонта Центрального моста в Днепре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Дело открыто по статье 191 Уголовного кодекса Украины, а именно присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Следственные действия проводятся совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Днепропетровской области.

"Для оценки качества правоохранителями направлены образцы бетона на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Отметим, в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр Днепра уйдет в отставку, если отремонтированный мост не откроют до середины сентября.

Напомним, в начале августа Зеленский через Facebook обязал народного депутата Андрея Иванчука профинансировать ремонт дорог в Ивано-Франковской области. В частности, во время рабочего визита президент поднял вопрос состояния дорог в области, в результате обсуждения выяснилось, что на одну из дорог под Коломыей требуется 175 млн гривен. В ходе дискуссии с мажоритарщиком Иванчуком стороны договорились, что он найдет деньги на дорогу, однако позже в Facebook заявил, что Зеленский якобы имел в виду необходимость "поделиться опытом" в ремонте дорог.