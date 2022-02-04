Обыски предприятий с помощью силовиков это превышение их полномочий, - экс-генпрокурор

По его словам, документы, на основании которых предприятия обвиняются в неуплате налогов, подготовлены с многочисленными нарушениями. В частности, в них не указана даже сумма долга.

"В документах написано: "По решению суда Печерского района..." А кто расследует дело? Нет информации. Сказано, что это какие-то объединенные дела, хотя такого понятия в юриспруденции нет. В самом решении суда нет суммы налоговой задолженности! Зато есть прокурор. Причем не один, а сразу десять!" - удивляется экс-генпрокурор.

Он отметил также тот факт, что к обыскам на предприятиях привлекли даже "Альфу", при том, что оснований для этих обысков нет, и это подтвердила сама налоговая.

"Есть заявление налоговой службы, в котором сказано, что у "Метинвеста" нет задолженности перед государством Украины по налогам. Более того, "Метинвест" заплатил в этом году 58,5 млрд налогов. Это 2,5 млрд долларов, половина того, что мы от МВФ получаем", - подчеркнул экс-генпрокурор.

Он поясняет: учитывая обстоятельства, действия власти являются неправомерными.

"Если нет задолженности, нет акта с суммой, то получается, судью завлекли в незаконную деятельность, не знаю чем. А также завлекли ГБР и прокуратуру. Потому что когда судья выносит решение в пользу того, чего нет - это называется "злоупотребление властью". А если проходят следственные действия на основании того, чего нет - это преступление, которое называется "превышение полномочий", - резюмировал Пискун.

