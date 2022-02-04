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Обшуки підприємств за допомогою силовиків це перевищення їх повноважень, - екс-генпрокурор

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 18:27
Обшуки підприємств за допомогою силовиків це перевищення їх повноважень, - екс-генпрокурор Фото: Державне бюро розслідувань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронні та податкові органи не мають правових підстав, щоб проводити обшуки на підприємствах групи "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-генерального прокурора України Святослава Піскуна.

За його словами, документи, на підставі яких підприємства звинувачуються у несплаті податків, підготовлені з численними порушеннями. Зокрема, у них не вказано навіть суму боргу.

"У документах написано: "За рішенням суду Печерського району..." А хто розслідує справу? Немає інформації. Сказано, що це якісь об'єднані справи, хоча такого поняття в юриспруденції немає. У самому рішенні суду немає суми податкової заборгованості! Зате є прокурор, причому не один, а одразу десять! - дивується екс-генпрокурор.

Він зазначив також той факт, що до обшуків на підприємствах залучили навіть "Альфу", при тому, що підстав для цих обшуків немає, і це підтвердила сама податкова.

"Є заява податкової служби, в якій сказано, що у "Метінвесту" немає заборгованості перед державою України з податків. Більше того, "Метінвест" заплатив цього року 58,5 млрд податків. Це 2,5 млрд доларів, половина того, що ми від МВФ отримуємо", - наголосив екс-генпрокурор.

Він пояснює: з огляду на обставини дії влади є неправомірними.

"Якщо немає заборгованості, немає акта із сумою, то виходить, суддю залучили до незаконної діяльності, не знаю чим. А також залучили ДБР та прокуратуру. Тому що коли суддя виносить рішення на користь того, чого немає - це називається "зловживання владою". А якщо проходять слідчі дії на підставі того, чого немає - це злочин, який називається "перевищення повноважень", - резюмував Піскун.

Як повідомлялося, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.

Пізніше економіст Борис Кушнірук, коментуючи обшуки на ГЗК компанії "Метінвест", заявив, що тиск на бізнес та обшуки, організовані правоохоронцями та СБУ - це зловживання повноваженнями, за яке вони мають понести кримінальну відповідальність.

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