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Обыски в оккупированном Крыму. Открыто дело

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму сегодня утром российские силовики провели обыски в домах крымских татар. Прокуратура АРК открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

Прокуратура открыла дело по факту незаконных обысков в разных районах оккупированного Крыма.

"Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

По результатам незаконных обысков, оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли 4 крымских татар, в случае подтверждения информации об их задержании, действиям "силовиков" будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, в оккупированном Крыму силовики обыскали дома крымских татар.

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