В Крыму снова обыски. Российские силовики задержали четырех крымских татар
Фото: российские силовики проводят обыски в Крыму (facebook)
В оккупированном Крыму силовики обыскали дома крымских татар. Четверых мужчин забрали на допрос.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крымскую солидарность".
С раннего утра одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Обыски начались в районе 4 часов утра.
Кого задержали:
- Османова Ансара Исмаиловича из села Танковое Бахчисарайского района,
- Абдулвапова Аметхана Неджиповича из Симферополя,
- Сейтосманова Эрнеста Казимовича из села Тыловое под Севастополем,
- Мустафаева Марлена Рамисовича из села Белая Скала неподалеку Белогорска.
Задержанных сейчас доставляют на бульвар Франко 13, в УФСБ в Республике Крым и Севастополе.
Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об отключении мобильной связи на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма. Телефон не был доступен для звонков у координатора "Крымской солидарности".