В Крыму снова обыски. Российские силовики задержали четырех крымских татар

В оккупированном Крыму силовики обыскали дома крымских татар. Четверых мужчин забрали на допрос.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Крымскую солидарность ".

С раннего утра одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Обыски начались в районе 4 часов утра.

Кого задержали:

Османова Ансара Исмаиловича из села Танковое Бахчисарайского района,

Абдулвапова Аметхана Неджиповича из Симферополя,

Сейтосманова Эрнеста Казимовича из села Тыловое под Севастополем,

Мустафаева Марлена Рамисовича из села Белая Скала неподалеку Белогорска.

Задержанных сейчас доставляют на бульвар Франко 13, в УФСБ в Республике Крым и Севастополе.

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об отключении мобильной связи на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма. Телефон не был доступен для звонков у координатора "Крымской солидарности".