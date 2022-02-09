Обшуки в окупованому Криму. Відкрито справу

В окупованому Криму сьогодні зранку російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу прокуратури .

Прокуратура відкрила справу за фактом незаконних обшуків в різних районах окупованого Криму.

"Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - йдеться у повідомленні.

За результатами незаконних обшуків, окупаційні правоохоронці в невідомому напрямку вивезли 4 кримських татар, у разі підтвердження інформації про їх затримання, діям "силовиків" буде надана відповідна правова оцінка.

