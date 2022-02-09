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Обшуки в окупованому Криму. Відкрито справу

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Севастополь, Середа 09 лютого 2022 13:39
Обшуки в окупованому Криму. Відкрито справу Фото: російські силовики проводять обшуки в Криму (facebook)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму сьогодні зранку російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури.

Прокуратура відкрила справу за фактом незаконних обшуків в різних районах окупованого Криму.

"Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - йдеться у повідомленні.

За результатами незаконних обшуків, окупаційні правоохоронці в невідомому напрямку вивезли 4 кримських татар, у разі підтвердження інформації про їх затримання, діям "силовиків" буде надана відповідна правова оцінка.

Нагадаємо, в окупованому Криму силовики обшукали будинки кримських татар.

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