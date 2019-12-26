НАБУ рассказали подробности обысков в Мининформполитики

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Расследование НАБУ осуществляют с июля 2019 года по собственным наработкам

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможные растраты служебными лицами Министерства информационной политики Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможной растраты служебными лицами Министерства информационной политики Украины по предварительному сговору со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных для финансирования проектов по защите национального информационного пространства", - говорится в сообщении

Также известно, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года за собственными наработками.

Напомним, НАБУ проводит обыски в Министерстве информационной политики. По словам государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта Артема Биденко, обыски проходят в рамках дела по тендеру на сумму 15 млн гривен на продвижении Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, который был проведен в 2018 году.

Как сообщает РБК-Украина, Национальная полиция проводит обыски в Департаменте строительства Полтавской областной государственной администрации. Как сообщили в Нацполиции Полтавской области, обыски проводятся в рамках дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.