Обыски в Крыму: двух из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца
"Киевский районный суд" оккупированного Севастополя сегодня отправил на два месяца в СИЗО двух задержанных 3-4 сентября крымских татар. Российские власти их обвиняют в организации "диверсии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".
Оккупанты арестовали на два месяца двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых. Их обвиняют по части 1 статьи 281 "Диверсия" УК России, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
Правозащитники отметили, что оба судебных заседания по избрании меры пресечения Ахтемовым прошли в закрытом режим. При этом адвокат заявила, что оба брата выглядели очень запуганными и морально подавленными.
Напомним, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, прошедших в домах крымских татар, были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 активистов.