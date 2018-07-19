Обшуки в Криму: на дочку фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" складено протокол

Новини Суспільство 19.07.2018 - 11:57
Фото: обшуки в будівлі кримського активіста Мусліма Алієва (facebook.com/crimeansolidarity)
Фото: обшуки в будівлі кримського активіста Мусліма Алієва (facebook.com/crimeansolidarity)

Їй висунули звинувачення у зв'язку з публікаціями в "Кримській солідарності"

У ході обшуків в селі Верхня Кутузовка (окупований Крим) на старшу дочку фігуранта "ялтинського справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва, Гульсум, складено протокол. Про це повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

Їй пред'являється звинувачення за статтею 282 Кримінального кодексу РФ у зв'язку з публікаціями в "Крымской солидарности".

Крім того, російські силовики вилучили мобільні телефони і техніку всієї родини.

Обшуки в Криму: на дочку фігуранта &quot;справи Хізб ут-Тахрір&quot; складено протокол

Нагадаємо, сьогодні глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров розповів, що обшуки в окупованому Криму у активіста, фігуранта так званої справи "Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва є частиною слідчого експерименту.

 

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