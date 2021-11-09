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Обыски и конфискация: меморандум с МВФ предусматривает расширение полномочий АМКУ

Автор: Юрий Дощатов

Обновленный меморандум сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета. В частности, его решения могут получить статус исполнительных документов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Годовая цена газа для населения может вырасти. О чем договорились с МВФ".

Согласно обновленному меморандуму, с текстом которого удалось ознакомиться РБК-Украина, ожидается существенное расширение полномочий АМКУ. Ведомству планируется дать право проведения физических обысков, конфискации документов, а также право обмена информацией с другими правоохранительными органами.

Кроме того, решения Антимонопольного комитета должны получить статус исполнительных документов без дополнительного судебного решения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что согласно меморандуму с МВФ, украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу придется отказаться от облгазов или газсбытов.

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Антимонопольный комитет УкраиныМВФ