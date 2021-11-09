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Обшуки і конфіскація: меморандум з МВФ передбачає розширення повноважень АМКУ

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 11:19
Обшуки і конфіскація: меморандум з МВФ передбачає розширення повноважень АМКУ Фото: Антимонопольний комітет (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Оновлений меморандум співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачає розширення повноважень Антимонопольного комітету. Зокрема, його рішення можуть отримати статус виконавчих документів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ".

Згідно з оновленим меморандумом, з текстом якого вдалося ознайомитися РБК-Україна, очікується істотне розширення повноважень АМКУ. Відомству планується дати право проведення фізичних обшуків, конфіскації документів, а також право обміну інформацією з іншими правоохоронними органами.

Крім того, рішення Антимонопольного комітету мають отримати статус виконавчих документів без додаткового судового рішення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що згідно з меморандумом з МВФ, українському бізнесмену Дмитру Фірташу доведеться відмовитися від облгазів або газзбутів.

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Антимонопольний комітет України МВФ
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