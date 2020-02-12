Обыски в "Киевметрострое": СБУ изъяла документы и электронные носители информации

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков в ПАО "Киевметрострой" и АБ "Укргазбанк" изъяла финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас исследуется факт возможного завладения госсредствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе из-за безосновательного размещения 1,7 млрд гривен на депозитных счетах в банковском учреждении. По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 млн гривен по процентам по депозиту.

"Для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами на основании постановлений следственного судьи на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Фото: обыски в "Киевметрострое" (ssu.gov.ua)

Вчера РБК-Украина писало об обысках в "Киевметрострое" в связи с завладением средствами на метро на Виноградарь.

Ранее анонсировали, что метро на Виноградарь в Киеве запустят к концу 2021 с открытием станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". Отметим, что стоимость строительства станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд гривен.