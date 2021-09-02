Обыски в горсовете Полтавы: СБУ задержала чиновника и депутата

Правоохранители считают, что чиновник и депутат требовали взятки за выдачу разрешительных документов на строительство и благоустройство. Тем, кто отказывался, они угрожали созданием препятствий в ведении бизнеса.

"Стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5 тысяч долларов. Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения второго транша платежа", - рассказали в СБУ.

Задержание проводилось в рамках открытого уголовного дела. Должностному лицу и депутату в ближайшее время планируется объявить о подозрении.