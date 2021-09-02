UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обыски в горсовете Полтавы: СБУ задержала чиновника и депутата

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из управлений Полтавского городского совета, а также местного депутата. Их подозревают в организации схемы поборов с местных предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители считают, что чиновник и депутат требовали взятки за выдачу разрешительных документов на строительство и благоустройство. Тем, кто отказывался, они угрожали созданием препятствий в ведении бизнеса.

"Стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5 тысяч долларов. Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения второго транша платежа", - рассказали в СБУ.

Задержание проводилось в рамках открытого уголовного дела. Должностному лицу и депутату в ближайшее время планируется объявить о подозрении.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваСлужба безопасности УкраиныЗадержание