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Обыски в горсовете Полтавы: СБУ задержала чиновника и депутата

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Полтава, Четверг 02 сентября 2021 18:24
Обыски в горсовете Полтавы: СБУ задержала чиновника и депутата Фото: СБУ задержала чиновника из горсовета Полтавы (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из управлений Полтавского городского совета, а также местного депутата. Их подозревают в организации схемы поборов с местных предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители считают, что чиновник и депутат требовали взятки за выдачу разрешительных документов на строительство и благоустройство. Тем, кто отказывался, они угрожали созданием препятствий в ведении бизнеса.

"Стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5 тысяч долларов. Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения второго транша платежа", - рассказали в СБУ.

Задержание проводилось в рамках открытого уголовного дела. Должностному лицу и депутату в ближайшее время планируется объявить о подозрении.

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