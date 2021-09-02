ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата

Новость на русском →
Полтава, Четвер 02 вересня 2021 18:24
Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата Фото: СБУ затримала чиновника з міськради Полтави (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України затримала посадовця одного з управлінь Полтавської міської ради, а також місцевого депутата. Їх підозрюють в організації схеми поборів з місцевих підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Правоохоронці вважають, що посадовець та депутат вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво та благоустрій. Тим, хто відмовлявся, вони погрожували створенням перешкод у веденні бізнесу.

"Вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів. Оперативники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 КПК України під час отримання другого траншу платежу", - розповіли в СБУ.

Затримання проводилося в рамках відкритої кримінальної справи. Посадовцю та депутату найближчим часом планується оголосити про підозру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Служба безпеки України Задержание
NEWS
Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата
Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата
DAILY
День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років