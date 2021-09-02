Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата

Служба безпеки України затримала посадовця одного з управлінь Полтавської міської ради , а також місцевого депутата. Їх підозрюють в організації схеми поборів з місцевих підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

Правоохоронці вважають, що посадовець та депутат вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво та благоустрій. Тим, хто відмовлявся, вони погрожували створенням перешкод у веденні бізнесу.

"Вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів. Оперативники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 КПК України під час отримання другого траншу платежу", - розповіли в СБУ.

Затримання проводилося в рамках відкритої кримінальної справи. Посадовцю та депутату найближчим часом планується оголосити про підозру.