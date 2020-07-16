Обыски в горсовете Днепра: полиция обвиняет Госгеокадастр в причинении вреда городу

Фото: полиция (из открытых источников)

Полиция проводит следственные действия в ряде управлений Госгеокадастра области

Национальная полиция Днепропетровской области начала следственные действия относительно чиновников областного Госгеокадастра. Городской совет признан пострадавшей стороной.

Об этом говорится в постановлении полиции, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Как известно, ранее было открыто уголовное дело в отношении чиновников областного Госгеокадастра, которые обвиняются в причинении серьезного вреда городу.

Сведения о совершении преступления внесены в ЭРДРУ (№42019041440000062). Полиция проводит следственные действия в ряде управлений Госгеокадастра области.

Как установили правоохранители, должностные лица Госгеокадастра в Днепропетровской области с нарушением норм закона провели регистрацию ряда земельных участков, принадлежащих общине Днепра, которые в результате были выведены из коммунальной собственности.

Областные чиновники обвиняются в частности по ч.2. ст.364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением”). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные посты на 3 года.

Полиция отмечает, что действия областного Госгеокадастра привели к крайне тяжелым последствиям для интересов общины Днепра. Городской совет признан потерпевшей стороной.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыски в Днепровском городском совете. Причиной обысков являются возможные махинации с выделением земельных участков.

По данным Офиса генпрокурора государственный кадастровый регистратор Днепра отделения Госгеокадастра Днепропетровской области в период с января по ноябрь 2019 года выполнил более 800 незаконных регистраций около 500 земельных участков, стоимость которых оценивается в 1,5 млрд гривен.

Ранее, 15 июня, Высший антикоррупционный суд также обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в ЭРДРУ сведения о возможном совершении председателем Днепропетровского облгосадминистрации Александром Бондаренко уголовного преступления по ст.366-1 (умышленное декларирование чиновников недостоверных сведений).

Как известно, умышленное декларирование чиновников недостоверных сведений влечет за собой штраф от 34 до 51 тыс. грн, общественные работы на срок от 150 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.