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Обшуки в міськраді Дніпра: поліція звинувачує Держгеокадастр в заподіянні шкоди місту

Дніпро, Четвер 16 липня 2020 21:21
Обшуки в міськраді Дніпра: поліція звинувачує Держгеокадастр в заподіянні шкоди місту
Фото: поліція (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Поліція проводить слідчі дії в ряді управлінь Держгеокадастру області

Національна поліція Дніпропетровської області почала слідчі дії щодо чиновників обласного Держгеокадастру. Міську раду визнано постраждалою стороною.

Про це йдеться в постанові поліції, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Як відомо, раніше 'У1було відкрито кримінальну справу щодо чиновників обласного Держгеокадастру, які звинувачуються у заподіянні серйозної шкоди місту.

Відомості про вчинення злочину внесені до ЕРДРУ (№42019041440000062). Поліція проводить слідчі дії в ряді управлінь Держгеокадастру області.

Як встановили правоохоронці, посадові особи Держгеокадастру в Дніпропетровській області з порушенням норм закону провели реєстрацію низки земельних ділянок, що належать громаді Дніпра, які в результаті були виведені з комунальної власності.

Обласні чиновники звинувачуються зокрема по 2 ч. ст. 364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки.

Поліція зазначає, що дії обласного Держгеокадастру призвели до вкрай тяжких наслідків для інтересів громади Дніпра. Міську раду визнано потерпілою стороною.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці проводять обшуки в Дніпровській міській раді. Причиною обшуків є можливі махінації з виділенням земельних ділянок.

За даними Офісу генпрокурора державний кадастровий реєстратор Дніпра відділення Держгеокадастру Дніпропетровській області у період з січня по листопад 2019 року виконав понад 800 незаконних реєстрацій близько 500 земельних ділянок, вартість яких оцінюється в 1,5 млрд гривень.

Раніше, 15 червня, Вищий антикорупційний суд також зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести в ЕРДРУ відомості про можливе вчинення головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренком кримінального злочину за ст. 366-1 (умисне декларування чиновників недостовірних відомостей).

Як відомо, умисне декларування чиновників недостовірних відомостей тягне за собою штраф від 34 до 51 тис. грн, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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