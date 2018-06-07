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Обыски в ГФС Житомирской области: стало известно имя владелицы изъятых средств

НовостиОбщество    07.06.2018 - 19:40
Фото: обыски в ГФС Житомирской области (facebook.com/LlutsenkoYuri)
Фото: обыски в ГФС Житомирской области (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Средства являются личными деньгами первого заместителя начальника ГУ ГФС в области

Средства в сумме 191 тыс. гривен, которые изъяли в Государственной фискальной службе (ГФС) в Житомирской области во время обысков, являются личными деньгами первого заместителя начальника главного управления. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в области.

"По результатам обыска в кабинете первого заместителя начальника ГУ ГФС в Житомирской области изъяты средства в размере 191 тыс. грн, о наличии которых перед проведением обыска Наталия Новоженина сообщила представителям органов, что это ее личные сбережения и никакого отношения к расследованию уголовного производства не имеют. Эти деньги были задекларированы в ежегодной декларации за 2017 год", - говорится в сообщении.

Отметим, что во время следственных действий были изъяты служебные документы и электронные носители информации.

Напомним, 6 июня в кабинетах руководства Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Житомирской области происходила "чистка". Генеральная прокуратура проверяла причастность отдельных руководителей ГФС в Житомирской области к деятельности конвертационного центра.

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Теги публикации: Житомир, ГФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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