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Обшуки в ДФС Житомирської області: стало відомо ім'я власниці вилучених коштів

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 19:40
Фото: обшуки в ГФС Житомирської області (facebook.com/LlutsenkoYuri)
Фото: обшуки в ГФС Житомирської області (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Кошти є особистими грошима першого заступника начальника ГУ ДФС в області

Кошти в сумі 191 тис. гривень, які вилучили в Державній фіскальній службі (ДФС) в Житомирській області під час обшуків, є особистими грошима першого заступника начальника головного управління. Про це повідомляє прес-служба ДФС в області.

"За результатами обшуку у кабінеті першого заступника начальника ГУ ДФС у Житомирській області вилучено кошти в розмірі 191, тис.грн., про наявність яких перед проведенням обшуку Наталія Новоженіна повідомила представників органів, що це її особисті кошти та будь-якого відношення до розслідування  кримінального провадження не мають. Вказані кошти були задекларовані у щорічній декларації за 2017 рік", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що під час слідчих дій було вилучено службові документи та електронні носії інформації.

Нагадаємо, 6 червня в кабінетах керівництва Головного управління Державної фіскальної служби України в Житомирській області відбувалась "чистка". Генеральна прокуратура перевіряла причетність окремих керівників ГФС в Житомирській області до діяльності конвертаційного центру.

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Теги публікації: Житомир, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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