Обыски в "Энергоатоме": в компании рассказали о подробностях дела

В НАЭК "Энергоатом" подтвердили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили 10 февраля процессуальные действия. НАБУ расследует дело, которое касается подразделения "Энергоатом-Трейдинг", а именно продажи им электроэнергии в сентябре прошлого года.
Об этом сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в Facebook.
"Расследование продвигалось так, как продвигалось, пока на прошлой неделе я не встретился с руководителем НАБУ. Мы обсудили ситуацию в "Энергоатом-Трейдинг", я проинформировал Артема Сытника о проблемах энергорынка и детали стратегии продаж, и мы договорились об активизации сотрудничества в этом расследовании и стратегическую перспективу взаимодействия в целом", - сообщил Котин.
По его словам, в НАЭК "Энергоатом" получили запрос НАБУ от 5 февраля, в котором детективы просили до 15 февраля предоставить им необходимую информацию.
В компании даже создали рабочую группу для взаимодействия с правоохранительными органами.
"Хотя до определенного срока - 15 февраля - еще есть время, мы понимаем: чтобы придать процессуальный статус этим документам, требуется постановление суда. Именно поэтому мы и встретили сегодня детективов НАБУ, которые в свою очередь максимально корректно выполняли свои обязанности", - добавляет руководитель НАЭК "Энергоатом".
Он также отметил, что продолжается обычный рабочий процесс.
"НАЭК "Энергоатом" открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами и всесторонне способствует детективам НАБУ. Уважаемые коллеги, друзья! Не стоит додумывать то, чего нет, или спекулировать на этой теме. Мы заинтересованы в прозрачном и объективном расследовании и активно сотрудничать с правоохранительными органами и в дальнейшем", - подытожил Котин.
Напомним, 10 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что бюро проводит обыски в центральном офисе госпредприятия "НАЭК "Энергоатом". Они пов'связанные с продажей электроэнергии.