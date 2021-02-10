Обыски в "Энергоатоме": в компании рассказали о подробностях дела

"Расследование продвигалось так, как продвигалось, пока на прошлой неделе я не встретился с руководителем НАБУ. Мы обсудили ситуацию в "Энергоатом-Трейдинг", я проинформировал Артема Сытника о проблемах энергорынка и детали стратегии продаж, и мы договорились об активизации сотрудничества в этом расследовании и стратегическую перспективу взаимодействия в целом", - сообщил Котин.

По его словам, в НАЭК "Энергоатом" получили запрос НАБУ от 5 февраля, в котором детективы просили до 15 февраля предоставить им необходимую информацию.

В компании даже создали рабочую группу для взаимодействия с правоохранительными органами.

"Хотя до определенного срока - 15 февраля - еще есть время, мы понимаем: чтобы придать процессуальный статус этим документам, требуется постановление суда. Именно поэтому мы и встретили сегодня детективов НАБУ, которые в свою очередь максимально корректно выполняли свои обязанности", - добавляет руководитель НАЭК "Энергоатом".

Он также отметил, что продолжается обычный рабочий процесс.

"НАЭК "Энергоатом" открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами и всесторонне способствует детективам НАБУ. Уважаемые коллеги, друзья! Не стоит додумывать то, чего нет, или спекулировать на этой теме. Мы заинтересованы в прозрачном и объективном расследовании и активно сотрудничать с правоохранительными органами и в дальнейшем", - подытожил Котин.