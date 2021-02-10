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Обшуки в "Енергоатомі": в компанії розповіли про подробиці справи

Автор: РБК-Україна

В НАЕК "Енергоатом" підтвердили, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводили 10 лютого процесуальні дії. НАБУ розслідує справу, що стосується підрозділу "Енергоатом-Трейдинг", а саме продажу ним електроенергії у вересні минулоріч.

Про це повідомив в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у Facebook.

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"Розслідування просувалося так, як просувалося, аж доки минулого тижня я не зустрівся з керівником НАБУ. Ми обговорили ситуацію в "Енергоатом-Трейдинг", я поінформував Артема Ситника про проблеми енергоринку та деталі стратегії продажу, і ми домовилися про активізацію співпраці у цьому розслідуванні та стратегічну перспективу взаємодії загалом", - повідомив Котін.

За його словами, в НАЕК "Енергоатом" отримали запит НАБУ від 5 лютого, у якому детективи просили до 15 лютого надати їм необхідну інформацію.

В компанії навіть створили робочу групу для взаємодії із правоохоронними органами.

"Хоча до визначеного терміну - 15 лютого - ще є час, ми розуміємо: щоб надати процесуальний статус цим документам, потрібна ухвала суду. Саме тому ми й зустріли сьогодні детективів НАБУ, які своєю чергою максимально коректно виконували свої обов’язки", - додає керівник НАЕК "Енергоатом".

Він також зазначив, що триває звичний робочий процес.

"НАЕК "Енергоатом" відкритий до співпраці із правоохоронними органами та всебічно сприяє детективам НАБУ. Шановні колеги, друзі! Не варто домислювати те, чого немає, чи спекулювати на цій темі. Ми зацікавлені у прозорому й об’єктивному розслідуванні та активно співпрацюватимемо із правоохоронним органами й надалі", - підсумував Котін.

Нагадаємо, 10 лютого директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що бюро проводить обшуки в центральному офісі держпідприємства "НАЕК "Енергоатом". Вони пов'язані з продажем електроенергії.

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