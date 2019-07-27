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При обысках в Белой Церкви задержали около 10 человек

Новости » Общество    27.07.2019 - 15:22
При обысках в Белой Церкви задержали около 10 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полиции отметили, что число задержанных может увеличиться

Во время обысков в Белой Церкви правоохранители задержали около десяти человек. Об этом сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович, передает "Громадське.

В полиции отметили, что по окончанию обысков число задержанных может увеличиться.

"В Белой Церкви существовало по меньшей мере три преступных группировки. У предпринимателей требовали деньги, били их, уничтожали их имущество. Сейчас обыски продолжаются, по окончании количество задержанных может измениться", - рассказал представитель полиции Киевской области.

Напомним, 27 июля полиция начала ряд обысков на территории Белой Церкви в связи с выявлением преступных организаций. Правоохранители проводили сразу 50 обысков и одновременно задерживали участников выявленной преступной группировки.

Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовные производства по факту деятельности трех организованных преступных групп на территории Белой Церкви. Так, полиция открыла уголовные производства по статье 189 (вымогательство) и статье 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в городе продолжаются мероприятия по задержанию злоумышленников и ликвидации ОПГ.

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