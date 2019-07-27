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При обшуках у Білій Церкві затримали близько 10 осіб

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 15:22
При обшуках у Білій Церкві затримали близько 10 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У поліції зазначили, що кількість затриманих може збільшитися

Під час обшуків в Білій Церкві правоохоронці затримали близько десяти осіб. Про це повідомив представник поліції Київської області Микола Жукович, передає "Громадське.

У поліції зазначили, що по закінченню обшуків число затриманих може збільшитися.

"В Білій Церкві існувало щонайменше три злочинні угруповання. У підприємців вимагали гроші, били їх, знищували їх майно. Зараз обшуки тривають, по закінченні кількість затриманих може змінитися", - розповів представник поліції Київської області.

Нагадаємо, 27 липня поліція почала низку обшуків на території Білої Церкви у зв'язку з виявленням злочинних організацій. Правоохоронці проводили відразу 50 обшуків і одночасно затримували учасників виявленої злочинного угруповання.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом діяльність трьох організованих злочинних груп на території Білої Церкви. Так, поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 189 (вимагання) і статті 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Зараз у місті тривають заходи по затриманню зловмисників і ліквідації ОЗУ.

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